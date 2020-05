Calciomercato Milan, ‘pericolo’ Leonardo | Fissato il prezzo

Sarà rivoluzione profonda in difesa in casa Paris Saint-Germain in estate. Leonardo ha messo anche gli occhi su una stella del Milan: fissato il prezzo.

Si prospetta una rivoluzione estiva in casa Milan tra entrate ed uscite. Per la società rossonera sarà di importanza primaria mantenere in rosa i pilastri della squadra, tra i quali spicca Theo Hernandez. Il giovane terzino sinistro è arrivato la scorsa estate dal Real Madrid ed è risultato ben presto una scommessa vincente come testimoniano anche le sei reti messe a segno tra coppa e campionato. Un vero e proprio exploit per il fratello del campione del mondo Lucas, che a Milano ha trovato la sua giusta dimensione moltiplicando anche il proprio valore di mercato. Le prestazioni di Theo non sono chiaramente passate inosservate e dall’estero c’è che è pronto ad andare all’assalto. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, il PSG punta Theo Hernandez: il prezzo

Al di fuori dei confini italiani c’è un club che più di tutti sembra interessato all’ex mancino di Madrid e Sociedad. Secondo quanto rivelato da ‘L’Equipe’, Theo Hernandez è sempre più nel mirino dell’ex d.g. milanista Leonardo. Il dirigente brasiliano vuole attuare una vera e propria rivoluzione nel reparto difensivo e quello del francese è tra i primi nomi per il mercato del PSG.

I transalpini sarebbero pronti ad un grande esborso per strappare il laterale mancino dal Milan, proponendo anche al ragazzo un contratto importante. Difficile comunque pensare ad una cessione da parte dei rossoneri che lo hanno strappato l’anno scorso al Real per 20 milioni. Intanto però spunta il prezzo di Hernandez: 50 milioni di euro, così da ottenere una plusvalenza netta che possa comunque consentire un’eventuale sostituzione. Intanto a ‘Footmercato’ l’agente di Theo ha rivelato: “Non mi ha chiamato nessuno dal Psg. Theo piace a diverse squadre, anche importanti, ma non c’è nulla di concreto. Se arrivasse un’offerta vera? Rifletteremo”.

