Dopo le polemiche delle scorse settimane, arriva il sereno in casa Juventus: Gonzalo Higuain è rientrato a Torino nella giornata odierna.

Le polemiche intorno a Gonzalo Higuain potrebbero vivere una battuta d’arresto: come riportato da ‘Goal’, il Pipita è rientrato a Torino nella giornata odierna. L’attaccante della Juventus si trovava in Argentina dal 19 marzo, quando era volato in patria per raggiungere la madre malata. Le prossime settimane potrebbero essere determinanti per le sorti di Higuain in bianconero.

Juventus, svolta Higuain | L’attaccante è rientrato in Italia

Con l’arrivo di Higuain dall’Argentina, la Juventus è finalmente al completo: tutti i giocatori bianconeri sono in Italia e potranno partecipare alla ripresa degli allenamenti. Il numero ’21’ della Juventus adesso, dopo essere rientrato dall’estero, sarà sottoposto al protocollo previsto dal Governo: 14 giorni di quarantena presso la propria abitazione. Nel frattempo, la Juventus e Gonzalo Higuain potranno tornare a parlare del futuro: rimanere in bianconero oppure lasciare Torino in via definitiva.

Una buona notizia per la Juventus: Gonzalo Higuain è rientrato in Italia, ponendo fine ad una polemica lunga almeno due settimane.

