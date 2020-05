Calciomercato, Pjanic allo scoperto | Messaggio alla Juve

Mentre la trattativa tra Juventus e Barcellona per Miralem Pjanic va avanti, il bosniaco invia messaggi ai bianconeri tramite i social

Continua a tenere banco la trattativa tra Juventus e Barcellona, per il passaggio in blaugrana di Miralem Pjanic. Le due parti non hanno ancora trovato un accordo e su di lui ci sarebbe anche il forte interesse del Psg. Nel frattempo, il calciatore bosniaco invia messaggi d’amore alla società juventina. Infatti, durante una diretta Instagram con Laurent Agouazi, il numero cinque bianconero, parlando della Juventus, ha così dichiarato: “La Juve è una famiglia, un club di altissimo livello. Quando vedi i suoi trofei, ti dici che anche tu devi portarli lì, è un club straordinario”. Parole di grande affetto e stima per la società proprietaria del suo cartellino da quattro anni, che potrebbero essere un indizio di mercato per Fabio Paratici. La permanenza in bianconero dunque non sarebbe da escludere dopo le parole del calciatore.

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus, svolta Higuain | L’attaccante è rientrato in Italia