Calciomercato Juventus, super offerta per Rabiot | Francese ai saluti

Calciomercato Juventus, già ai titoli di coda l’avventura in bianconero di Adrien Rabiot: ecco l’offerta per il centrocampista francese

Non è stata un’annata brillante per alcuni nuovi acquisti della Juventus. Adrien Rabiot, arrivato a parametro zero dal Psg, ha faticato a calarsi nella nuova realtà bianconera, per motivi fisici e tattici. Il centrocampista francese era arrivato a Torino con grandi aspettative, rimaste però piuttosto deluse. 24 presenze complessive per lui in tutte le competizioni, poche da titolare, con nessuna rete messa a segno. Il rapporto si sta ulteriormente deteriorando vista la sua lunga permanenza lontano dall’Italia nell’emergenza coronavirus.

Calciomercato Juventus, offerta dalla Premier League per Rabiot

Ecco perché si ragiona già, in termini piuttosto concreti, di un suo addio al termine della stagione. La cessione è lo scenario più probabile, con la Juventus che intende monetizzare dall’addio del francese per sfruttare risorse da investire nella prossima sessione di calciomercato e per mettere a segno una grande plusvalenza, visto che il giocatore è arrivato a parametro zero l’estate scorsa. Le pretendenti per lui non mancano, specialmente in Premier League.

Dopo l’Everton e il Manchester United, infatti, stando al ‘Daily Express’ infatti anche il Newcastle starebbe muovendo passi concreti per il giocatore. I ‘Magpies’, alle prese con il cambio di proprietà, vogliono rilanciarsi alla grande nel panorama calcistico britannico e intendono mettere su una squadra di livello assoluto per puntare alle prime posizioni. Si parla di un’offerta alla Juventus da 26 milioni di sterline, circa 29 milioni di euro: una cifra che permetterebbe di fare una grossa plusvalenza e di risolvere un problema ancora più grande. Contatti già in corso e piuttosto costanti con l’entourage del giocatore per un affare che potrebbe decollare rapidamente nelle prossime settimane.

