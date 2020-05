Calciomercato, il Marsiglia fa spesa in Serie A | Juventus nel mirino

Calciomercato, il Marsiglia cambia volto: nuova proprietà per il club francese, colpi importanti in vista in Serie A, anche nella Juventus

La crisi economica che si annuncia nel mondo dopo l’emergenza coronavirus farà sentire i suoi effetti ovunque. Non ne sarà risparmiato nemmeno il calciomercato, che però non si fermerà. I dirigenti cercheranno nuove formule per fare fronte alla mancanza di liquidità. In ogni caso, la prossima sessione di trasferimenti potrebbe ugualmente regalare molti colpi di scena e stravolgimenti inattesi.

Calciomercato Juventus, rivoluzione Marsiglia: obiettivo in bianconero

Novità importanti in arrivo, ad esempio, dalla Francia e dal Marsiglia. Il club potrebbe cambiare proprietà, sembra in vista la cessione al magnate saudita Al-Walid ben Talal. Una notizia confermata dal tweet dell’ex agente di Benzema, Kharim Djaziri, che ha annunciato in maniera sibillina una Marsiglia ‘presto araba’. Il cambio al vertice potrebbe spingere il club tra le società più attive sul mercato, si preannuncia una vera e propria rivoluzione. Innanzitutto in panchina, dove la posizione di Villas Boas è a rischio e dove sarebbero stati già effettuati sondaggi per Mauricio Pochettino.

Per rilanciarsi alla grande sul panorama europeo, ai francesi servirebbero anche colpi in grado di portare classe e grande esperienza alla rosa. Nel mirino ci sarebbe anche Blaise Matuidi, il centrocampista della Juventus. Il francese è molto apprezzato da Sarri e i bianconeri hanno esercitato l’opzione per il rinnovo fino al 2021, ma di fronte alla giusta offerta potrebbero anche optare per una cessione del giocatore.

