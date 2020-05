Calciomercato, svolta Milan | Rangnick ‘porta’ il nuovo tecnico

Il Milan del futuro potrebbe essere molto diverso da quello attuale: il calciomercato estivo rossonero verso una vera e propria rivoluzione

Dopo il via libera agli allenamenti previsto tra tre giorni, il 18 maggio, in casa Milan ci si guarda intorno in vista della sessione estiva di calciomercato. Diversi gli obiettivi del club di via Aldo Rossi, per una stagione 2020/21 all’insegna dell’ennesima rivoluzione. Non solo Ralf Rangnick nel futuro del ‘Diavolo’: scenario clamoroso per la prossima annata calcistica.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, scambio portieri | ‘Garantisce’ Raiola

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, ‘pericolo’ Leonardo | Fissato il prezzo

Calciomercato Milan, nome nuovo in panchina: le ultime

Ralf Rangnick ed il Milan restano molto vicini, con un discorso già avviato per la prossima stagione. Discorso che sarà ripreso nelle prossime settimane quando ci sarà la possibilità di confrontarsi, magari faccia a faccia, per dettare le linee guida della prossima stagione. Secondo quanto anticipato da ‘Calciomercatoweb.it’ e confermato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport‘, però, il tecnico tedesco potrebbe non allenare in prima persona la compagine rossonera nel 2020/21.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Avanza spedito il nome di Julian Nagelsmann, giovane tecnico che tanto bene sta facendo con il Lipsia. Il legame tra Rangnick e l’allenatore 32enne è ben saldo ed è così che il Milan, il prossimo anno, verrà dipinto a tinte teutoniche. Rangnick si occuperebbe dunque dell’area tecnica, con buona pace di Paolo Maldini che lascerà, dopo Boban, il ruolo di dt del club meneghino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ‘piano’ clamoroso | Beffa a Milan e Inter

La squadra verrà quindi affidata con ogni probabilità proprio a Nagelsmann che con il Lipsia, nelle ultime settimane, aveva strappato lo storico pass per i quarti di Champions League. Situazione in divenire ma la via per il club di Elliott pare ormai tracciata: Rangnick e Nagelsmann saranno il futuro del Milan.

LEGGI ANCHE >>>Milan, primo colpo per Rangnick | Che sgarbo all’Inter!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, “Voglio allenare il Milan” | L’annuncio del grande ex

S.C