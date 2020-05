Calciomercato Juventus, rispunta Guardiola | Estiarte fa sognare!

Arriva la clamorosa apertura di Manuel Estiarte. Il futuro di Guardiola potrebbe chiamarsi Serie A: l’Italia pronta a riabbracciare Pep

In un momento difficile per il calcio italiano, arrivano dichiarazioni di un certo spessore e che aprono scenari fino ad ora considerati blindati. Il braccio destro e assistente tecnico di Pep Guardiola, Manuel Estiarte, ha parlato del futuro del tecnico del Manchester City. Un futuro che, a sorpresa, potrebbe essere in un calcio tanto caro all’allenatore spagnolo: quello della Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, il Psg fa sul serio | Che offerta!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, svolta Milan | Rangnick ‘porta’ il nuovo tecnico

Guardiola in Serie A, la conferma dell’assistente tecnico

Intervistato dal ‘SecoloXIX‘, l’assistente tecnico di Pep Guardiola Manuel Estiarte ha parlato del futuro del tecnico spagnolo. Parole che fanno sognare i tifosi della Juventus in ottica calciomercato: “Pep ama l’Italia e ha mantenuto diverse amicizie e affetti lì. L’idea, quando ha iniziato ad allenare, era quella di farlo nei quattro massimi campionati“, ha detto Estiarte che ha poi aggiunto: “Spagna, Inghilterra, Germania e Italia. Non dico che accadrà con certezza, ma perchè no?“.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Un’apertura importante per il futuro di uno dei tecnici più importanti al mondo, da tempo nel mirino della Juventus. Estiarte ha poi voluto fare una puntualizzazione: “Pep non farà come Ferguson, non allenerà per molto, fino a 70 anni“.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, offerti due giocatori per lo scambio | La risposta di Paratici

L’assistente tecnico di Guardiola ha infine detto la sua sulla possibile partenza di Messi da Barcellona, con l’Inter e non solo fortemente interessata alla ‘Pulga’ argentina: “I suoi figli imparano il catalano, è l’ambiente ideale per lui. Non si muove da Barcellona”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, scambio portieri | ‘Garantisce’ Raiola

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Serie A, concorrenza per le italiane | spunta il club francese

S.C