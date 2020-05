Calciomercato Inter, fatta per il terzino | Accordo raggiunto

Nuovo colpo in casa Inter: la società ha raggiunto l’accordo con il terzino destro. Il suo trasferimento avviene a parametro zero

Dopo aver vissuto una buona stagione, l’Inter si prepara per il nuovo calciomercato per provare a ridurre il gap con le squadre che la precedono in Italia. C’è già una base importante per ripartire e Antonio Conte sa che con qualche innesto di livello si può puntare sicuramente a qualcosa di importante.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, erede Higuain | Colpo con plusvalenza

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra avrebbe chiuso per l’acquisto di Georgios Vagiannidis. Il terzino destro è in scadenza di contratto con il Panathinaikos e avrebbe deciso di approdare in nerazzurro in quanto sogna di raggiungere subito la prima squadra.

Per Beppe Marotta sono giorni molto caldi: dopo essersi avvicinato a Dries Mertens, dunque, è in arrivo un nuovo colpo per i nerazzurri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, super offerta per Rabiot | Francese ai saluti

Calciomercato, il Marsiglia fa spesa in Serie A | Juventus nel mirino