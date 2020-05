Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | ‘Bomba’ dalla Spagna!

Juventus, dalla Spagna: Cristiano Ronaldo non rinnoverà. Ipotesi Mls o ritorno in Portogallo, con un futuro da allenatore una volta conclusa la carriera.

Sotto contratto sino al 2021 con la Juventus, Cristiano Ronaldo potrebbe terminare la propria avventura in bianconero una volta terminato il proprio contratto. Dalla Spagna ne sono praticamente certi, con l’attaccante portoghese che lascerà Torino e l’Italia nell’estate 2021.

Calciomercato Juventus, Ronaldo via nel 2021: gli scenari

Stando a quanto riferito da ‘Don Diario’, il futuro di Cristiano Ronaldo appare scritto. Il portoghese lascerà la Juventus una volta scaduto il contratto, ma i bianconeri saranno l’ultima ‘big’ della sua carriera. Il fuoriclasse lusitano sta infatti valutando due piste per il proprio futuro. Una porta negli Stati Uniti, con la Mls che affascina molto CR7, mentre l’altra porta a quella che è casa sua, il Portogallo.

In particolare Ronaldo non ha mai nascosto il suo amore per la propria terra, Madeira.

In particolare Ronaldo non ha mai nascosto il suo amore per la propria terra, Madeira. E dalla Spagna rilanciano l’ipotesi che il portoghese possa concludere la propria carriera al Nacional, club di Funchal che attualmente occupa la prima posizione in Liga Pro, la Serie B portoghese. Il Nacional è la società in cui Ronaldo è cresciuto, prima di approdare alle giovanili dello Sporting CP.

Non è escluso poi che Madeira o la stessa Lisbona possano diventare il luogo in cui CR7 si stabilirà una volta appesi gli scarpini al chiodo. Ma c’è anche un’ipotesi clamorosa: Ronaldo potrebbe assumere il doppio ruolo di allenatore e giocatore in patria.

