Calciomercato Juventus, erede Higuain | Colpo con plusvalenza

Può essere brasiliano l’erede di Gonzalo Higuain alla Juventus. Il centravanti nativo di Brest è destinato all’addio al termine di questa stagione

Ieri pomeriggio Gonzalo Higuain è tornato a Torino. Ora il centravanti della Juventus dovrà stare in quarantena obbligatoria per 14 giorni prima di riprendere ad allenarsi coi suoi compagni alla Continassa in vista della ripartenza della Serie A. I prossimi mesi saranno però anche gli ultimi del classe ’87 con la maglia bianconera. Al di là delle smentite il divorzio è pressoché scontato, anche se trovare una sistemazione in grado di accontentare sia lui che la società targata Exor non sarà affatto semplice.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il Marsiglia fa spesa in Serie A | Juventus nel mirino

Calciomercato Juventus, sostituto Higuain: può spuntarla Gabriel Jesus

Per la sostituzione di Higuain, Fabio Paratici tiene in considerazione essenzialmente tre nomi: Mauro Icardi, Arkadiusz Milik e Gabriel Jesus. Per il bomber di Rosario, ancora di proprietà dell’Inter e che la Juve potrebbe provare a prendere pure in caso di riscatto del Paris Saint-Germain (non tramonta infatti l’ipotesi di un maxi scambio), è arrivata la benedizione di capitan Chiellini: “E’ come Trezeguet – le parole contenute nella sua autobiografia – un giocatore immarcabile che sposta gli equilibri”.

Ma è forse più alla portata il polacco, con il Napoli di fatto obbligato a cederlo – e non a una cifra iperbolica – qualora non riuscisse proprio a trovare un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021. Visti gli ottimi rapporti col Manchester City, col quale l’estate scorsa andò in porto lo scambio Cancelo-Danilo, è con il brasiliano che i bianconeri potrebbero però mettere in piedi l’operazione più ‘conveniente’ anche per il bilancio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rispunta Guardiola | Estiarte fa sognare!

Per il classe ’96 ex Palmeiras, il club presieduto da Andrea Agnelli può pensare di offrire 32 milioni più il cartellino di Federico Bernardeschi valutato sui 40 per complessivi 72 milioni di euro. Entrambi farebbero una plusvalenza, con la Juve che si libererebbe pure di un calciatore fuori dai piani come l’ex Fiorentina. Se il City accetterrebbe? Difficile dirlo. Stando al ‘Sun’ gli inglesi vorrebbero blindare Gabriel Jesus, dall’altra parte lo stesso attaccante potrebbe però aver voglia di provare una nuova esperienza, specie se la squadra di Guardiola (col quale pare non abbia un rapporto idilliaco) non dovesse davvero partecipare alla Champions League del prossimo anno.

R.A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Pjanic allo scoperto | Messaggio alla Juve