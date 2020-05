Calciomercato Juventus e Inter, futuro Werner | La decisione

Timo Werner è uno degli obiettivi di mercato della Juventus e non solo: il suo futuro è stato già deciso, beffa per bianconeri e nerazzurri

La Bundesliga ripartirà il 16 maggio. E così le big di Serie A, come Juventus e Inter, continueranno a monitorare le prestazioni di Timo Werner, attaccante tedesco del Lipsia. In caso di addio di Gonzalo Higuain o di Lautaro Martinez, i top club italiani avrebbero individuato in lui il possibile colpo per rinforzare il reparto offensivo.

Calciomercato Juventus, addio a Werner

Come svelato dal portale “The Athletic” sulle tracce dell’attaccante tedesco ci sarebbe, però, sempre il Liverpool con Klopp pronto a fare follie per acquistare il suo connazionale. Se non dovesse concretizzarsi in estate il suo trasferimento in Premier League, il suo futuro potrebbe essere ancora al Lipsia per poi volare il prossimo anno con i “Reds”.

Juventus e Inter dovranno così sicuramente rinunciare all’acquisto del forte attaccante tedesco, autore di una stagione davvero esaltante con il Lipsia. Se non ci sarà subito il passaggio al Liverpool, Werner potrebbe restare ancora in Germania prima del suo addio definitivo.

