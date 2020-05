Calciomercato Juventus, Rabiot può tornare in Francia | Ipotesi scambio

Juventus, con un eventuale cambio di proprietà l’Olympique Marsiglia potrebbe puntare su Rabiot: da non escludere uno scambio con Sanson.

La prima stagione in bianconero di Adrien Rabiot è stata fino ad ora decisamente da dimenticare. Il centrocampista francese, arrivato in estate dal Paris Saint-Germain a costo zero, ha fino ad ora deluso e non sembra essere entrato perfettamente nei meccanismi di Sarri. Alla Juventus, inoltre, non è andato poi a genio il comportamento del giocatore transalpino, tra gli ultimi a rientrare a Torino dall’estero.

Calciomercato Juventus, Rabiot in Francia? Scambio possibile

Il futuro di Rabiot sembra sempre più lontano dalla Juventus e dalla Serie A. Everton, Manchester United e Newcastle hanno messo gli occhi addosso al giocatore transalpino, ma proprio dalla Francia potrebbe spuntare una nuova pretendente. Niente Paris Saint-Germain però: per il centrocampista potrebbe fare un tentativo l’Olympique Marsiglia. Il club è alle prese con alcuni problemi finanziari, ma una nuova proprietà potrebbe dare presto nuova linfa alla società francese.

In questo caso Rabiot sarebbe uno dei primi obiettivi del nuovo OM. Certo, l’ingaggio del giocatore è elevato, ma il giocatore potrebbe essere felice di tornare in patria, per di più in un club rivale del Psg, con cui Rabiot si è lasciato tutt’altro che bene. La Juventus valuta il cartellino del giocatore attorno ai 30 milioni di euro, ma non è escluso che possa emergere un possibile scambio. Bianconeri e marsigliesi potrebbero infatti intavolare una trattativa che può portare a Torino, in cambio di Rabiot, Morgan Sanson.

Il centrocampista, sotto contratto sino al 2022, ha una valutazione simile a quella del connazionale ed è uno dei pezzi più pregiati della rosa dell’OM. Al momento è solo un’idea, ma chissà che non possa concretizzarsi in futuro.

