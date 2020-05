Calciomercato Milan, colpo in prospettiva | Nel mirino il ‘nuovo Mane’

Il Milan ha in mente un acquisto importante per l’attacco: è caccia al nuovo ‘Manè’. Anche i top club su di lui

Dopo una stagione fin qui deludente, il Milan inizia a studiare nuovi colpi di mercato per continuare a crescere. I rossoneri sono ormai lontanissimi dal raggiungere la qualificazione in Champions League e per un altro anno, con ogni probabilità, saranno costretti a non partecipare alla competizione più importante per club visto il notevole distacco dall’Atalanta.

Per il futuro, però, ci sono già diversi calciatori importanti a basso costo che potrebbero fare le fortune dei rossoneri come successo già per Theo Hernandez. Il francese, arrivato a un prezzo basso, ha vissuto una grande annata e potrebbe partire in estate portando un guadagno importante al club.

Calciomercato Milan, colpo per il futuro: piace Jeremy Doku

Come riporta ‘Fichajes.com’, un nome nuovo che piace al Milan è quello dell’esterno offensivo Jeremy Doku. Il calciatore classe 2002 ha già vissuto una grande stagione da protagonista con la maglia dell’Anderlecht, con la quale ha realizzato tre reti e tre assist in 21 gare giocate.

A sorprendere è la sua età, visto che si sta affermando nel calcio dei grandi già all’età di 17 anni (che diventeranno 18 il prossimo 27 maggio). Da molti è definito il nuovo Sadio Manè, però non manca l’agguerrita concorrenza su di lui. Nelle prossime settimane, infatti, potrebbe farsi avanti anche il Real Madrid.

Doku in realtà è stato consigliato ai Blancos dai suoi connazionali Hazard e Courtois, ma ora la palla passa a Zidane che deciderà il da farsi.

