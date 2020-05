Calciomercato Milan, colpo in uscita | Il rossonero è ambitissimo in Russia!

Il mercato del Milan dipenderà molto dalle cessioni: dalla Russia, Spartak Mosca, Krasnodar e Lokomotiv sono pronte ad avanzare un’offerta per un rossonero.

Il piano di Gazidis per rilanciare il Milan è piuttosto delineato: servono giocatori giovani e di prospettiva, un allenatore capace di farli crescere nel migliore dei modi e la pazienza di tornare grandi tutti insieme. Un piano d’azione che, però, dipenderà molto anche dalle cessioni che il club meneghino riuscirà a mettere a bilancio. Sono diversi i giocatori del Milan a non rientrare più nel progetto tecnico, ma riuscire a piazzarli sul mercato è tutto un altro discorso. Riuscire a trovare compratori, infatti, potrebbe essere un grosso problema del prossimo mercato: dalla Russia, intanto, diversi club sembrano essere interessato ad un esubero del Milan.

Calciomercato Milan, Laxalt in uscita | Contatti con lo Spartak Mosca

Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, il Milan avrebbe già registrato l’interesse dello Spartak Mosca per Laxalt. L’esterno uruguaiano -rientrato a Milano negli ultimi giorni del mercato invernale- non rientra nei piani futuri dei rossoneri e sembra destinato ad essere sacrificato sul mercato. Mentre il campionato russo è pronto a ripartire, lo Spartak Mosca avrebbe contattato gli agenti di Laxalt per sondarne la disponibilità.

Sull’esterno rossonero classe ’93 non ci sarebbe solo lo Spartak, ma anche l’altro club di Mosca: il Lokomotiv non ha mai perso di vista Laxalt e potrebbe provare ad anticipare i rivali cittadini. In Russia, poi, anche il Krasnodar è interessato all’uruguaiano: il Milan potrebbe avere trovato in lui un ottima risorsa di mercato. Il contratto di Laxalt con il club meneghino terminerà nel 2022 e la prossima estate potrebbe essere il momento giusto per battere cassa.

Prima di lavorare in entrata, il Milan potrebbe aver trovato il primo colpo in uscita: Laxalt è ambitissimo in Russia!

RM

