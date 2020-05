Calciomercato Milan, Theo può partire | Già individuato il sostituto!

Continuano ad arrivare offerte per Theo Hernandez e il Milan potrebbe cedere: Gazidis avrebbe già individuato il possibile sostituto del terzino francese.

Dopo essere stato l’autentica rivelazione della stagione del Milan, Theo Hernandez è il rossonero più ambito sul mercato. La crescita effettuata dal terzino francese in Serie A fa di lui uno dei migliori interpreti del ruolo ne panorama europeo. Se è vero che Theo Hernandez presenta ancora qualche lacuna in fase difensiva, è vero anche che in quanto a spinta offensiva ha pochi eguali. I 5 goal e i 2 assist nel campionato italiano ne sono una prova. Le offerte per il terzino francese sono sempre di più ed il Milan potrebbe decidere di cederlo: Rangnick potrebbe portare il sostituto dalla Bundesliga.

Calciomercato Milan, Guerreiro l’erede di Theo | Lo porta Rangnick

Negli ultimi giorni il PSG ha alzato il tiro per Theo Hernandez: i parigini avrebbero offerto al Milan 50 milioni più Draxler. Una proposta che sta facendo vacillare le convinzioni della dirigenza rossonera: da una parte ci sarebbe la volontà di proseguire con il francese, ma dall’altra ci sono esigenze di bilancio inderogabili. Il trequartista tedesco, poi, sarebbe un profilo molto gradito anche a Ralf Rangnick: è stato lui a fare esordire Draxler, appena 17enne, con lo Schalke 04.

Proprio Rangnick, poi, potrebbe avere la soluzione per sostituire Theo Hernandez: si tratta di Raphael Guerreiro, esterno del Borussia Dortmund. Portare il portoghese al Milan potrebbe essere un’impresa molto difficile, ma l’ausilio del tecnico tedesco -che anche a Dortmund ha molti agganci- potrebbe facilitare l’operazione. Guerreiro, peraltro, è stato autore di una doppietta nel primo match della Bundesliga post ‘Covid-19’. Il ‘Diavolo’ del futuro è un cantiere aperto e anche un autentico ‘crack’ come Theo Hernandez non è più considerato intoccabile. La visione di Gazidis investe la società a più ampio raggio, con l’obiettivo di tornare ad essere iper-competitivi nel giro di 2/3 anni.

