Calciomercato Milan, futuro Todibo | Svelata la sua scelta

Possibile beffa per il Milan. Il centrale francese di proprietà del Barcellona, in prestito allo Schalke 04, Jean-Clair Todibo, ha svelato il suo futuro

Il Milan continua a lavorare sul fronte mercato in vista della prossima stagione. La società rossonera sarebbe così pronta a rinforzare il reparto difensivo, ma nelle ultime ore sono arrivate le dichiarazioni del centrale francese Todibo. Il giocatore di proprietà del Barcellona, attualmente in prestito allo Schalke, ha svelato la sua scelta per il futuro.

Calciomercato Milan, la decisione di Todibo

Lo Schalke, però, potrebbe acquistarlo a titolo definitivo sborsando circa 25 milioni di euro. Lo stesso difensore ha rivelato il suo possibile futuro: “Mi vedo ancora qui, ora penso soltanto di terminare la stagione”.

Successivamente ha rivelato ancora: “Tutto è perfetto. Mi piace tanto lo stadio, i tifosi sono tanto appassionato e mi trovo benissimo con l’allenatore”. Il Milan così dovrà cambiare obiettivo di mercato visto che il francese potrebbe restare ancora in Germania in vista delle prossime stagioni.

