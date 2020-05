Calciomercato, annuncio UFFICIALE del PSG | Il dirigente si dimette!

Mentre il calcio prova a ripartire in tutto il mondo, il top club ufficializza le dimissioni del suo dirigente. C’è il comunicato

Non è un momento facile per il mondo del calcio, sport fermo da ormai due mesi a causa dell’emergenza coronavirus. Le varie nazioni cercano di ripartire e proprio oggi tornerà in campo la Bundesliga, il primo dei cinque campionati più importanti di Europa a prendere una decisione simile.

La Serie A vorrebbe riprendere il 13 giugno ma ancora non sembrerebbero esserci ufficialità in tal senso. La Premier League dovrebbe ripartire già l’1 giugno e dovrebbe essere il secondo campionato importante a tornare in campo. Per quanto riguarda la Ligue 1, invece, è stata decretata la fine da ormai diversi giorni ed è stato assegnato il titolo al PSG.

PSG femminile, saluta il direttore sportivo Bruno Ceyrou: ufficiali le dimissioni

In questo periodo di pausa le società hanno continuato a lavorare per programmare la possibile ripresa o eventuali colpi per la prossima stagione. Proprio dalla Francia è arrivata una novità dirigenziale riguardante il calcio femminile. Il direttore sportivo del PSG femminile si è dimesso in queste ore dopo quasi tre anni dal suo arrivo. Di seguito è riportato il comunicato ufficiale.

“Nominato direttore sportivo del Parigi Saint-Germain femminile il 14 novembre 2017, Bruno Cheyrou si dimette oggi dal suo incarico. Il Club lo ringrazia per il lavoro svolto in questi anni e gli augura le migliori fortune per le sue sfide future”.

