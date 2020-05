Milan, Ibrahimovic all’attacco | Che frecciata alla Serie A!

Ancora una volta Zlatan Ibrahimovic è protagonista anche fuori dal campo: il messaggio pubblicato su Instagram fa intendere tante cose

Un nuovo inizio, ma soltanto in Germania. Così oggi, sabato 16 maggio, ripartirà la Bundesliga, il primo dei top campionati europei. La Serie A, invece, sta ancora cercando l’ok per il protocollo degli allenamenti di gruppo: una data per la ripresa del campionato italiano è ancora ufficiosa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, erede Higuain | Colpo con plusvalenza

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super offerta per Rabiot | Francese ai saluti

Serie A, i complimenti di Ibra alla Bundesliga

Pochi minuti fa sono arrivati i complimenti di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, tornato da pochi giorni dalla Svezia svolgendo il suo primo allenamento individuale a Milanello. Il campione svedese ha così pubblicato una storia sul suo profilo Instagram taggando il profilo del campionato tedesco: “Loro dicono, loro fanno” esaltando la praticità della Bundesliga di tornare in campo prima di tutti gli altri.

Per essere aggiornato su tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Ora saranno così tutti sintonizzato sul campionato tedesco, che riapre con la supersfida tra Borussia e Schalke. Da spettatore ci sarà anche Ibrahimovic, pronto a tornare protagonista sul rettangolo di gioco. Un vero e proprio attacco alla Serie A, incapace di prendere decisioni adeguate in poco tempo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rispunta Guardiola | Estiarte fa sognare!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il Marsiglia fa spesa in Serie A | Juventus nel mirino