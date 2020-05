Calciomercato, torna Spalletti | La decisione per il futuro

Luciano Spalletti è tornato a parlare dopo diverso tempo con una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport: il futuro svelato dall’allenatore toscano

Seguito a lungo dal Milan Luciano Spalletti è tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport svelando anche il suo pensiero per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus: “Il calcio mi ha permesso di fare una vita da re conoscendo campioni e personaggi unici. Ora stiamo attraversando una situazione non felice, ma penso che bisognerà tornare a giocare mettendosi le mani sul cuore perché la gente vuole vedere il calcio”. Poi sul suo futuro alla Fiorentina ha rivelato: “Voglio tornare ad allenare, Iachini ha le carte in regola per far bene e ha fatto vedere che può arrivare anche in zone europee”.

Infine, lo stesso Spalletti ha concluso così la sua intervista ai microfoni di Sky Sport: “Da simpatizzante viola, dico che i vertici della Fiorentina hanno capito che per fare questo matrimonio ci sarebbe un problema e menomale si sono accorti solo di quello”.

