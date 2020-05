Calciomercato Inter, Icardi non cambia nazione | Ecco il suo nuovo club

Si apre una nuova pista per il futuro dell’attaccante dell’Inter, Mauro Icardi: potrebbe rimanere in Francia, ma non al Psg

Il calciomercato per le società di Serie A inizia ad entrare nel vivo con leggero anticipo. Oltre a pensare ai possibili acquisti per la prossima stagione, bisogna anche risolvere le questioni legate ai prestiti ed ai riscatti. A questo proposito, si apre una nuova soluzione per il futuro dell’attaccante, Mauro Icardi. Potrebbe rimanere a giocare in Francia, ma non nel Psg.

Calciomercato Inter, nuova pista per Icardi: spunta il Marsiglia

Il futuro di Mauro Icardi continua ad essere incerto, l’unica cosa sicura è che non giocherà nell’Inter nella prossima stagione. L’attaccante argentino potrebbe essere riscattato dal Psg per 70 milioni, ma fino ad ora il club parigino ancora non avrebbe preso una decisione. Così, per l’ex capitano nerazzurro, potrebbe aprirsi una nuova pista per il futuro. Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes’, il Marsiglia dirà addio al direttore sportivo, Andoni Zubizarreta nella prossima stagione ed suo posto dovrebbe arrivare Antero Henrique.

Il direttore sportivo portoghese, ex del Psg, quando era nel club di Parigi aveva già messo nel mirino Mauro Icardi. Per questo motivo, nella sua nuova avventura al Marsiglia, potrebbe provare a tornare all’attacco per il bomber argentino. Tra l’altro, l’operazione potrebbe essere finanziata grazie al possibile cambio di società del club marsigliese, che porterebbe ad un aumento di budget da investire sull’attaccante di proprietà dell’Inter. Importante però, sarà anche la volontà del calciatore, che è conteso anche da altre società di livello superiore.

