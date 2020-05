Calciomercato, Inter snobbata | Preferisce la Juve!

L’Inter continua a tenere gli occhi su un calciatore del Barcellona: brutte notizie per Marotta, il giocatore snobba i nerazzurri e preferisce la Juventus

Le squadre italiane sembrerebbero attratte dalla Spagna per la prossima sessione di calciomercato. Sia Juventus che Inter, continuano a trattare con il Barcellona per alcuni obiettivi. Nelle ultime ore però, arriva la deludente notizia per Beppe Marotta. L’obiettivo avrebbe snobbato i nerazzurri perché preferirebbe i rivali juventini o la Premier League.

Calciomercato, Semedo dice no all’ipotesi Inter: preferisce la Juventus o il Manchester City

Sia la Serie A che la Liga stanno cercando di seguire le orme della Bundesliga per tornare in campo e terminare la stagione. Nel frattempo, si continua a lavorare sul fronte calciomercato. Sia la Juventus che l‘Inter, stanno trattando con il Barcellona per alcuni obiettivi in entrata ed in uscita. Dalla Spagna però, arriva la decisione dell’obiettivo in comune tra le due società italiane. Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo’, il calciatore del Barcellona, Nelson Semedo, seguito sia dai nerazzurri che dai bianconeri, avrebbe deciso di snobbare l’ipotesi che lo porterebbe alla corte di Antonio Conte.

Il terzino blaugrana, che potrebbe essere inserito sia nell’operazione legata al passaggio di Lautaro Martinez, che in quella legata a Miralem Pjanic, preferirebbe la Juventus come futura destinazione. L’altra opzione preferita dal giocatore, inoltre, sarebbe il Manchester City. La scelta del portoghese sarebbe dettata dal fatto che considera le due squadre tra le più forti in Europa. Si sviluppa così, un’altra beffa da parte dei bianconeri verso i rivali interisti.

