Calciomercato, super scambio Milan-Juve | Cifre e dettagli

La Juventus pensa al futuro per rinforzare la propria rosa con delle certezze. L’erede di Chiellini arriva direttamente dalla Serie A!

Sarà un calciomercato particolare e ricco di scambi quello che si vivrà ai tempi del coronavirus. Lo stop di oltre due mesi dello sport più seguito al mondo ha portato a inevitabili danni economici per tutte le società e la possibile ripresa dei campionati limiterà i danni ma non li cancellerà del tutto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, via libera alla cessione | Super colpo in Serie A!

Da tutti è definito un mercato in stile NBA, visto che principalmente si cercherà di non sborsare grosse cifre economiche per acquistare i calciatori ma i club metteranno sul piatto i propri calciatori. La Juventus è pronta a sacrificare il proprio difensore andare a caccia dell’erede di Chiellini.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sorpasso dalla Serie A | L’obiettivo si allontana

Calciomercato Juventus, è Romagnoli l’erede di Chiellini: sul piatto c’è Demiral

I bianconeri avrebbero individuato in Alessio Romagnoli il sostituto ideale di Giorgio Chiellini, che ha raggiunto ormai i 35 anni e ad agosto diventeranno 36. Fabio Paratici vuole un calciatore che può ancora crescere e allo stesso tempo ha già esperienza in Serie A: il difensore del Milan potrebbe rappresentare il profilo ideale.

LEGGI ANCHE >>> Inter, irrompe Simeone | Trippier e soldi per il gioiello di Conte

Il calciatore classe 1995 ha un valore di circa 50 milioni di euro, ma la Juventus non sembrerebbe intenzionata a spendere tanti soldi per lui. Una soluzione potrebbe essere quindi quella di mettere sul piatto Merih Demiral, che è valutato 40 milioni. In questo caso, dunque, i bianconeri potrebbero aggiungere un conguaglio di 10 milioni per arrivare al capitano rossonero.

Romagnoli potrebbe diventare un leader della difesa della Juventus e costruire una coppia importante al fianco di Matthijs De Ligt.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Theo può partire | Già individuato il sostituto!

Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | ‘Bomba’ dalla Spagna!