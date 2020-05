Calciomercato Juventus, via libera alla cessione | Super colpo in Serie A!

La Juventus prepara un colpo importante per il prossimo calciomercato, c’è il via libera dal club di Serie A

Non è un momento facile per il calcio italiano, che non sa ancora con certezza se nelle prossime settimane riuscirà a ripartire definitivamente per portare a termina l’attuale stagione di Serie A. Si vorrebbe provare a seguire l’esempio della Bundesliga, tornata in campo ieri, ma la situazione sembrerebbe tutt’altro che semplice.

In ogni caso, ci saranno delle ripercussioni nelle società che avranno diverse perdite economiche per la situazione che si sta vivendo. La ripresa del campionato potrebbe limitare i danni ma non si potrà comunque eliminarli totalmente. La crisi potrebbe infatti rivoluzionare il prossimo calciomercato, le squadre potrebbero essere più propense a cedere i propri elementi.

Calciomercato Juventus, occasione Zaniolo: la Roma può cederlo in estate

Questa situazione condizionerà anche i club di Serie A, che potrebbero essere costretti a perdere qualche big per questioni di bilancio. La Roma, ad esempio, potrebbe dare il via libera alla cessione di Nicolò Zaniolo per recuperare le perdite causate dalla crisi dell’emergenza coronavirus.

In questo modo verrebbe agevolata la Juventus, che potrebbe tentare l’assalto decisivo per il talento giallorosso. Il suo prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 40-50 milioni di euro. Da non sottovalutare però la minaccia in arrivo dalla Premier League: su Zaniolo, infatti, c’è anche l’interesse di squadre come Tottenham e Manchester United.

Zaniolo dunque potrebbe salutare la Roma nei prossimi mesi, la Juventus va a caccia del classe 1999 e vuole battere la concorrenza inglese.

