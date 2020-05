Calciomercato Milan, addio Donnarumma | Idea dalla Spagna

Il Milan pensa al possibile sostituto di Gigio Donnarumma, in caso di addio del portiere rossonero: ecco l’idea dalla Liga

Sarà un’estate davvero calda in casa Milan. La società rossonera starebbe pensando a numerosi acquisti per una stagione da protagonista dopo l’ultima annata davvero negativa. Soltanto il ritorno a gennaio di Ibrahimovic ha portato un po’ di serenità alla compagine milanese.

Come svelato dal portale spagnolo Mundo Deportivo, il Milan avrebbe messo nel mirino il portiere del Barcellona Neto Murara, ex della Fiorentina e della Juventus. Al momento il brasiliano è diventato il vice di Ter Stegen al club blaugrana: in caso di addio di Gigio Donnarumma, i rossoneri potrebbero pensare all’ex bianconero. C’è da battere la concorrenza di Atletico Madrid e Siviglia.

