Calciomercato Milan, il sogno da bambino | “La mia squadra del cuore”

Continua il lavoro del Milan sul fronte calciomercato in attesa del ritorno al calcio giocato. Il talentuoso giocatore apre ai rossoneri in estate

Il Milan vuole ripartire con una nuova rivoluzione in vista della prossima stagione. Nonostante un’annata da dimenticare la voglia di tornare ad essere competitivi è davvero tanta. E così la società rossonera potrebbe lavorare sul fronte mercato anticipando le big d’Italia.

Calciomercato Milan, Vazquez chiama i rossoneri

In una sincera intervista rilasciata al portale Radio Mitre Cordoba l’ex Palermo, Franco Vazquez, in scadenza di contratto con il Siviglia nel 2021, ha svelato: “Il Milan è la squadra dei miei sogni. Da da bambino desideravo giocarci perché li vedevo alla tv. Era una delle squadre più forti del campionato, e quando ero piccolo era la squadra che amavo in Europa”.

Poi il fantasista argentino ha rivelato: “Mi piaceva tanto Kakà, era tra i più forti nel suo ruolo”. Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Lazio, ma il suo amore verso il Milan potrebbe avere la meglio. Tutto dipenderà da ciò che succederà per quanto riguarda la guida tecnica con il possibile arrivo di Ralf Rangnick. Successivamente si passerà ai nuovi colpi per il mercato rossonero.

