Calciomercato Inter, addio Lautaro | Scambio inedito dalla Spagna!

Il calciomercato dell’Inter vede Lautaro Martinez sempre più lontano dal club nerazzurro: contropartita a sorpresa per convincere Marotta

La Serie A sembra ormai più vicina al ritorno in campo, con la stagione 2019/20 che con ogni probabilità riuscirà ad essere conclusa. Dal lockdown vissuto negli ultimi due mesi e mezzo fino al calciomercato estivo che vedrà l’Inter tra le protagoniste nei prossimi mesi. Tiene banco la cessione di Lautaro Martinez: il Barcellona studia uno scambio a sorpresa.

Inter, Lautaro al Barcellona: scambio inedito in estate

Un’ipotesi fino ad ora mai presa in considerazione ma che, la prossima estate, potrebbe accelerare fino a diventare realtà. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes‘, il Barcellona starebbe sondando il terreno per una nuova offerta all’Inter nella corsa al cartellino di Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ è in modo ormai palese considerato il degno erede di Suarez ed è per questo che la dirigenza catalana sarebbe pronta ad un sacrificio per regalarlo a Setien. Il Barcellona starebbe pensando di abbassare le grosse pretese del club di Zhang inserendo un nome nuovo nell’affare: Rafinha Alcantara.

Il centrocampista di proprietà del club blaugrana ha vissuto una buona stagione in prestito al Celta Vigo. Già protagonista tra alti e bassi all’Inter di Spalletti nel 2018/19, lo spagnolo naturalizzato brasiliano potrebbe quindi vestire nuovamente la casacca nerazzurra. La scadenza ferma al giugno 2021 spinge il Barcellona a cercare di ‘piazzare’ Rafinha per evitare di perderlo a zero tra 13 mesi.

Ecco che, dopo 23 presenze con 2 reti e 2 assist al Celta Vigo, la carriera del 27enne di San Paolo, si tingerebbe di a strisce nerazzurre ancora una volta. Situazione in divenire ma il Barcellona non vuole assolutamente mollare Lautaro: Rafinha l’ultima carta per piegare le difese di Marotta e Ausilio.

