Calciomercato Inter, Perisic da Mourinho | Scambio col Tottenham

Ivan Perisic non sarà riscattato dal Bayern Monaco dopo la stagione in prestito: possibile scambio con il Tottenham di Mourinho

Ivan Perisic tornerà all’Inter dopo il mancato riscatto del Bayern Monaco. L’esterno offensivo croato, che non rientra nei piani di Antonio Conte, potrebbe interessare proprio al Tottenham guidato dall’ex José Mourinho come svelato dal portale Football.London.

Calciomercato Inter, possibile scambio con Mourinho

Così Perisic, che piace da sempre dal manager portoghese fin dai tempi del Manchester United, potrebbe essere così coinvolto con uno scambio sensazionale con il Tottenham inserendo Moussa Sissoko, centrocampista fisico e di gamba che sarebbe perfetto per l’allenatore nerazzurro.

Già in passato l’Inter avrebbe seguito a lungo il francese, che potrebbe ora essere l’arma in più con Conte. Lo scambio sarebbe o alla pari o con un conguaglio economico a favore del Tottenham. L’esterno croato potrebbe così sbarcare in Premier League dopo tanti anni ad essere stato vicinissimo al passaggio in Inghilterra.

Dopo un’annata non troppo esaltante in prestito al Bayern Monaco, ecco una nuova possibile destinazione per l’esterno croato.

