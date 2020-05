Calciomercato Inter, c’è il piano per Werner | Intreccio col Barcellona

Rimane Werner il principale obiettivo dell’Inter: l’assist per convincere il Lipsia potrebbe arrivare direttamente dall’operazione Lautaro col Barcellona.

La coppia d’attacco formata da Lukaku e Lautaro Martinez si è rivelata tremendamente efficace, ma nella prossima stagione dovrà essere superata. L’attaccante argentino è sempre più lontano dall’Inter, con il Barcellona che rimane la destinazione più probabile per il ‘Toro’. Fra i possibili sostituti di Lautaro, il nome che più stuzzica gli uomini di mercato nerazzurri è quello di Timo Werner: convincere il Lipsia non sarà semplice. L’assist, però, potrebbe arrivare proprio dall’operazione Lautaro con i catalani.

Calciomercato, è Todibo la chiave per Werner | Assist da Barcellona!

Il primo pensiero dell’Inter per il dopo Lautaro è tutto per Timo Werner. Per riuscire a convincere il Lipsia, poi, la chiave potrebbe essere rappresentata da Jean-clair Todibo. Il difensore francese, infatti, potrebbe essere inserito dal Barcellona nell’operazione per acquistare il ‘Toro’, insieme ad un importante conguaglio economico o magari con altre contropartite tecniche. Todibo è un profilo molto gradito dalla dirigenza del RB Lipsia e potrebbe essere usato dall’Inter per abbassare le richieste economiche per Werner.

Per arrivare all’attaccante tedesco, quindi, il club meneghino potrebbe far inserire al Barcellona Todibo nell’ambito dell’operazione Lautaro, per poi girarlo immediatamente al Lipsia. Il difensore classe ’99 è valutato intorno ai 25 milioni e in Bundesliga è molto stimato: attualmente è in forze allo Schalke 04. Todibo potrebbe essere al centro di un’imponente manovra di mercato in estate, passando da Milano per poi stabilirsi in via definitiva al Lipsia. Questo potrebbe essere il piano di Marotta per arrivare a Timo Werner: obiettivo numero uno dei nerazzurri per l’attacco.

L’Inter potrebbe aver trovato il piano giusto per arrivare a Werner: la ‘chiave’ sarebbe rappresentata dall’inserimento di Todibo nell’operazione Lautaro!

