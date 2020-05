Calciomercato Juventus, scambio a sorpresa | Che colpo in attacco!

La Juventus ragiona su un possibile grande colpo in attacco nel prossimo calciomercato: stuzzica lo scambio per arrivare al top player

Il periodo difficile vissuto dal mondo del calcio potrebbe attenuarsi, con la ripresa della Serie A ormai ad un passo. Il 2019/20 quindi, salvo sorprese, dovrebbe chiudersi sul campo come auspicato da diversi protagonisti del mondo calcistico. Dal campo al calciomercato, la Juventus ‘apparecchia’ una clamorosa operazione in vista dell’estate: idea scambio per arrivare al top player.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, via libera alla cessione | Super colpo in Serie A!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, colpo Tonali | ‘Bomba’ dalla Spagna!

Juventus, addio Douglas Costa: il brasiliano ‘regala’ un top player

Non è un mistero che la Premier League abbia a più riprese apprezzato un talento come quello di Douglas Costa. Il brasiliano, già dato in partenza negli scorsi mesi, non ha brillato in questa stagione e potrebbe dunque essere sacrificato durante l’estate. Secondo i tabloid britannici il club bianconero si starebbe aprendo alle eventuali offerte, con conseguente cessione, dell’ex esterno del Bayern Monaco. Douglas Costa partirebbe per almeno 40 milioni (la cifra sborsata da Paratici nell’estate 2018) o anche qualcosa in più, con una ricca plusvalenza nelle idee dei dirigenti bianconeri.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Non è tuttavia da escludere l’ipotesi scambio con la società torinese che ha più volte ribadito che, a causa della crisi economica dovuta al Coronavirus, sarà un estate a costi ridotti. Ecco perchè il club campione d’Italia in carica potrebbe decidere di cedere alle lusinghe del Manchester United che già in passato ci aveva provato, insieme al Tottenham, per il 29enne verdeoro.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, assalto a Zaniolo | La controproposta a sorpresa della Roma

Un ipotetico maxi scambio nel quale Paratici vorrebbe inserire Anthony Martial, da sempre un pupillo del dirigente juventino, con un conguaglio in favore dei ‘Red Devils’ vicino ai 13-16 milioni di euro. Martial rappresenterebbe l’alternativa giovane e l’ideale erede di Higuain, ormai sicuro partente nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, futuro Ronaldo | ‘Bomba’ dalla Spagna!

LEGGI ANCHE >>>Juventus, Rabiot può tornare in Francia | Ipotesi scambio

S.C