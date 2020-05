Calciomercato Juventus e Inter, colpo Tonali | ‘Bomba’ dalla Spagna!

Il centrocampista del Brescia, Sandro Tonali, è uno dei nomi caldi in ottica mercato: sulle sue tracce ci sarebbero le big d’Europa

Sarà un’estate calda tra il possibile ritorno in campo e il calciomercato. Uno dei nomi più interessanti del panorama italiano è quello del giovane e forte centrocampista del Brescia, Sandro Tonali, dopo la sua prima stagione in Serie A.

Calciomercato Inter, assalto del Barcellona per Tonali

Dopo le sue prestazioni esaltanti con le Rondinelle, il classe 2000 ha attirato gli interessi di Juventus e Inter in Italia. Anche all’estero le big d’Europa lo hanno fissato come obiettivo di mercato, tra cui il Barcellona pronto a fare follie per lui.

La società nerazzurra sembrava ad un passo, ma lo stesso centrocampista del Brescia vorrebbe giocarsi le sue carte al Barcellona rifiutando le altre destinazioni. Il futuro della Nazionale italiana con il Ct Mancini che lo ha già fatto esordire, potrebbe così giocare al fianco di Lionel Messi come svelato dal portale spagnolo “Don Balon”. Dalla Serie B al calcio internazionale: Tonali ha i piedi ben saldi a terra per un futuro più che roseo.

