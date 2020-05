Calciomercato Juventus, post Higuain | Sfida aperta al top club!

Il calciomercato della Juventus vedrà l’arrivo di un grande attaccante in estate: il Manchester United sfida Paratici per il bomber

Se da un lato il calcio giocato dovrebbe riprendere nelle prossime settimane, dopo il lockdown causato dall’emergenza Coronavirus, dall’altro il mercato estivo può regalare diverse sorprese. In casa Juventus il calciomercato, nelle prossime settimane, verterà sulla scelta dell’erede di Gonzalo Higuain: è duello serrato con il Manchester United per il bomber.

Juventus, Higuain in partenza: inserimento United per l’erede del ‘Pipita’

Secondo quanto riportato dal ‘Times’, Juventus e Manchester United avrebbero chiesto informazioni al Wolverhampton per l’acquisto di Raul Jimenez. Il forte attaccante messicano ha stupito tutti in questa stagione con i ‘Lupi’ ed è finito prepotentemente sul taccuino di Paratici. Il post Higuain, che partirà salvo clamorose sorprese, potrebbe essere quindi il classe 1991 arrivato dal Benfica in Premier League nell’estate 2019 per ben 38 milioni di euro. Soldi ben spesi quelli del Wolverhampton che ha visto Jimenez segnare 22 reti, siglare 10 assist in 44 presenze stagionali.

Ecco perchè il club bianconero così come lo United avrebbe chiesto informazioni in vista della prossima estate. Il club inglese non avrebbe chiuso la porta alla cessione, aprendola di fronte ad un’offerta congrua. Se il Manchester United è ancora a caccia dell’erede di Lukaku, in casa bianconera c’è la consapevolezza secondo ‘Express.co.uk‘ di essere in pole nella corsa al numero 9. In quel di Manchester andrà ‘risolta’ la questione riguardante Ighalo, arrivato lo scorso gennaio in prestito oneroso dallo Shanghai Shenhua.

Il club cinese vorrebbe oltre 20 milioni per il riscatto dell’attaccante ed è per questo che la dirigenza torinese potrebbe agire quasi indisturbata per Jimenez. Il fattore decisivo potrebbe infine essere l’assenza, per i nuovi lavoratori in Italia, della tassazione sullo stipendio del 50%. Situazione in divenire, la Juventus è pronta a fare sul serio per Raul Jimenez.

