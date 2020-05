Calciomercato Milan, nome a sorpresa per il post Ibrahimovic

Il Milan continua a lavorare in ottica futura in caso di addio di Zlatan Ibrahimovic: ecco il nuovo profilo a sorpresa per il post del campione svedese

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è sempre molto incerto. Il campione svedese dovrà decidere in tempi brevi ciò che vorrà fare da “grande”. Il suo contratto con il club rossonero scadrà ufficialmente il 30 giugno: nei giorni scorsi lo stesso Sinisa Mihajlovic ha rivelato che potrebbe anche cambiare squadra.

Calciomercato Milan, Dennis la sorpresa per il post Ibra

Così sarebbe già al lavoro il possibile futuro manager del Milan, Ralf Rangnick, che avrebbe individuato nell’attaccante del Brugge, Emmanuel Dennis, il profilo perfetto per il post Ibra. Nell’ultima stagione il centravanti nigeriano ha messo a segno ben nove gol complessivamente condite da due assist vincenti.

Il suo contratto scadrà nel giugno 2022, ma l’attaccante potrebbe sposare un nuovo progetto interessante come quello dei rossoneri. Punta centrale, può ricoprire anche il ruolo di esterno offensivo. Il Milan continua così a monitorare profili interessanti per il futuro. In caso di addio di Zlatan Ibrahimovic, ecco la nuova idea per il post campione svedese, che potrebbe anche andar via dopo il suo ritorno a gennaio in Serie A.

