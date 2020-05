Calciomercato Milan, Maldini lascia e riparte | Offerta shock!

Paolo Maldini potrebbe lasciare il Milan al termine della stagione dopo i tanti problemi: arriva già un’offerta incredibile per lui!

Sarà un’estate davvero bollente in casa Milan. Dopo i tanti problemi vissuti nell’ultima stagione e dopo le dichiarazioni contro il manager tedesco Ralf Rangnick, lo stesso dirigente rossonero potrebbe dire addio.

Calciomercato Milan, assalto Real per Maldini

In caso di addio al Milan, come svelato in esclusiva dal portale spagnolo “Defensa Central”, il Real Madrid potrebbe pensare proprio all’ex leggenda rossonera con il presidente Florentino Perez pronto ad offrirgli il ruolo di direttore sportivo.

Paolo Maldini è molto ammirato nel mondo del calcio ed intrattiene legami con i suoi ex compagni di squadra e non solo. Così il Real Madrid vorrebbe chiudere in tempi brevi per un fine conoscitore del calcio giocato come il dirigente del Milan, pronto a dire addio in estate. Nelle prossime settimane potrebbe esserci novità interessanti con l’ex leggenda rossonera nel mirino delle “merengues”.

