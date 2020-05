Coronavirus, shock in Serie A | ”Malato due mesi senza saperlo”

Mentre si lavora per la ripartenza, il calciatore di Serie A esce allo scoperto e svela di aver avuto il coronavirus per ben due mesi

La Serie A vuole ripartire e questi saranno giorni cruciali in tal senso. Da ormai oltre due mesi non si gioca più e si cerca una soluzione per tornare in campo il prima possibile in modo da ridurre eventuali perdite economiche, che potrebbero essere irreversibili, e decidere sul campo promozioni, qualificazioni o retrocessioni.

Dopo la ripresa degli allenamenti individuali, si lavora per far riprendere in questi giorni giorni gli allenamenti collettivi, in modo da prepararsi al meglio per l’eventuale ritorno in campo che potrebbe verificarsi verso la prima metà di giugno. Tutto ovviamente dipenderà dagli sviluppi del virus e dal parere del comitato tecnico scientifico.

Coronavirus, rivelazione di Caceres: “Ho avuto il Covid-19”

Un aspetto importante riguarda l’eventuale contagio di alcuni calciatori, che non dovrebbe compromettere la ripresa del campionato ma se ne riparlerà nelle prossime ore. Diversi giocatori di Serie A sono stati già contagiati, tra questi ci sarebbe anche il difensore della Fiorentina Martin Caceres. Queste le sue dichiarazioni in una diretta Instagram.

“Ho avuto il coronavirus per due mesi senza saperlo. Ho avuto i sintomi nella settimana che va dall’8 al 15 marzo, ho sentito qualcosa ai polmoni mentre mi allenavo. Sono stato in quarantena e mi avrebbero detto che in una ventina di giorni mi sarebbe passato, ma evidentemente il virus si era innamorato di me”.

Caceres è guarito nelle ultime ore: “Ieri finalmente ho avuto l’esito negativo, ora sono come nuovo”.

