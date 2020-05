Juventus, assalto a Zaniolo | La controproposta a sorpresa della Roma

La Juventus resta vigile su Zaniolo: la Roma in cambio potrebbe chiedere il cartellino di Demiral

Paratici e la Juventus restano in agguato per Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma è da tempo nel mirino del CFO bianconero e presto potrebbe tornare sotto per portarlo a Torino alla corte di Sarri. Come dimostra l’affare della scorsa estate tra Spinazzola e Pellegrini, i rapporti sono ottimi con la società giallorossa che al momento non avrebbe però aperto alla cessione del proprio gioiello.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Bomba dalla Spagna!

La situazione finanziaria della Roma non sarebbe comunque delle più floride, con la società capitolina che in futuro potrebbe essere costretta a sacrificare qualche diamante pregiato della rosa a disposizione di Fonseca. La valutazione di Zaniolo, ai tempi del coronavirus, non supererebbe i 50 milioni di euro, con la Juve che può pensare di inserire alcune contropartite per abbassare la parte cash.

Calciomercato Juventus, la Roma rilancia: Demiral per Zaniolo

Sul tavolo dei discorsi tra Juve e Roma può finire Bernardeschi, in uscita da Torino e che Paratici sta cercando di piazzare. L’ex Fiorentina è un profilo che piace alla dirigenza giallorossa, non sufficiente però per dare il via libera per sacrificare Zaniolo. Altri tasselli che i bianconeri inserirebbero nella trattativa potrebbero essere Rugani, Romero (che rientrerà dal prestito al Genoa) e Mandragora, quest’ultimo già a gennaio sul taccuino di Petrachi e che la ‘Vecchia Signora’ riscatterà dall’Udinese. A far saltare il banco però può essere Demiral: la Roma, per dare l’ok alla cessione di Zaniolo, potrebbe chiedere il cambio il cartellino del difensore. Il turco è stato più volte blindato da Paratici, che ha rimandato al mittente offerte pesanti per l’ex Sassuolo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, via libera alla cessione | Super colpo in Serie A!

La Juventus valuta intorno ai 40 milioni di euro Demiral: per convincere la Roma, oltre al giovane centrale, verrebbe offerto un conguaglio di 10-15 milioni per Zaniolo. I due giocatori stanno recuperando dai rispettivi infortuni al ginocchio, dopo essere finiti ko lo scorso gennaio proprio nel match di campionato giocato all’Olimpico tra Roma e Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, erede Higuain | Colpo con plusvalenza

G.M.