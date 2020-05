Calciomercato Inter, enigma Godin | Ecco il suo futuro

L’Inter sarà una delle squadre protagoniste in estate, soprattutto per quanto riguarda le cessioni eccellenti: la scelta di Godin

La stagione in maglia nerazzurra non è stata all’altezza delle sue qualità anche a causa della difesa a tre. Diego Godin, centrale uruguaiano, sarebbe stato accostato nelle ultime ore a diversi club europei in caso di addio dal club milanese.

Calciomercato Inter, Skriniar e Godin restano

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” Godin non dovrebbe partire in estate visto che intende lottare ancora per un posto da titolare con l’Inter. Inoltre, non gli sono arrivate offerte vantaggiose. In città si trova molto bene insieme alla sua famiglia e quindi la sua permanenza potrebbe essere cosa fatta.

E così la Lazio è passata in vantaggio per il centrale dell’Hellas Verona Kumbulla: anche l’operazione per lo svincolato Vertonghen è in fase di stallo. Infine, non ci sarebbe nemmeno l’intenzione di cedere Milan Skriniar, accostato a Real Madrid e Barcellona nelle ultime settimane.

Antonio Conte potrà così ripartire in vista della prossima stagione dai due pilastri difensivi.

