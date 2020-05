Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona | Ce lo manda la Juventus!

Lautaro Martinez è il primo nome della lista per l’attacco del Barcellona. Il club blaugrana sta provando a chiudere l’affare: ecco la mossa decisiva

Il futuro dell’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, è sempre molto incerto. Tra una possibile permanenza in nerazzurro e un addio in estate, continua insistentemente l’interessamento del Barcellona. Ormai sono già tanti mesi come il club blaugrana stia provando a chiudere la trattativa per arrivare al “Toro”, pronto a diventare il partner d’attacco di Lionel Messi.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Conte al settimo cielo | Doppio scambio folle

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, asse Milan-Inter | Scambio e plusvalenze

Calciomercato Inter, i soldi arrivano dalla Juventus

Come svelato dal quotidiano sportivo spagnolo “Sport” il Barcellona vorrebbe chiudere la maxi-trattativa con la Juventus per Pjanic con l’inserimento di De Sciglio e Semedo più 25 milioni di euro cash per il terzino portoghese. Soldi decisivi per poi bussare alle porte dell’Inter per cercare così di chiudere in tempi brevi l’affare Lautaro Martinez.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, niente riscatto | Ma non è finita

Il Barcellona proverà ad imbastire un accordo con la società milanese tra una parte cash e varie contropartite tecniche rispetto ai 111 milioni richiesti dalla clausola dell’attaccante argentino. I prossimi giorni potranno essere già decisivi per trovare un accordo. I soldi utili all’assalto di Lautaro arriverebbe proprio dall’affare con la Juventus: un intreccio estivo davvero entusiasmanti che accontenterebbe tutte le parti coinvolte.

Barcellona, Inter e Juventus proveranno così a rinforzarsi in ottica futura le rispettive rose con top player.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, esterno nel mirino | Apertura del procuratore