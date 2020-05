Calciomercato Inter, Spalletti alla Fiorentina | Sblocca l’affare Chiesa

Luciano Spalletti potrebbe tornare in pista con l’idea davvero suggestiva alla guida della Fiorentina: primo colpo come acconto per Chiesa

Ai microfoni di Sky Sport è tornato a parlare Luciano Spalletti svelando anche le sue idee per il futuro. L’ex allenatore di Inter e Roma sarebbe entusiasta di tornare a guidare un club italiano: strizzato anche l’occhio alla Fiorentina. La società viola del patron Commisso potrebbe pensare proprio al tecnico di Certaldo per tornare ad essere competitiva nel calcio che conta dopo alcune stagioni deludenti.

Calciomercato Inter, D’Ambrosio per arrivare a Chiesa

Con Luciano Spalletti alla Fiorentina il primo colpo potrebbe arrivare proprio dalla sua ex squadra: si tratta di Danilo D’Ambrosio, jolly difensivo, capace di giocare sia come centrale in una difesa a tre che come terzino o esterno a tutta fascia. Giocatore duttile perfetto anche per i cambi di sistema di Spalletti.

E così il possibile passaggio del terzino originario di Caivano, in provincia di Napoli, potrebbe essere visto come acconto dell’Inter per quanto riguarda Federico Chiesa, seguito a lungo dai nerazzurri.

Il calciomercato continua a regalare trattative interessanti: l’Inter sarà la protagonista indiscussa di questa sessione.

