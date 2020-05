Calciomercato Inter, Vecino regala a Conte l’erede di Lautaro

Vecino sarebbe un obiettivo di calciomercato del Valencia. L’Inter potrebbe sfruttare l’interesse per l’uruguaiano per arrivare a Rodrigo

Nuove sirene dalla Liga per Matias Vecino. Oltre al Siviglia, anche il Valencia avrebbe messo nel mirino il centrocampista uruguaiano, ad un passo già lo scorso gennaio all’addio all’Inter. L’ex Fiorentina sarebbe potuto sbarcare in Premier, prima che la società tornasse sui propri passi per confermarlo alla corte di Antonio Conte.

Vecino resta comunque un nome caldo in uscita per l’Inter, che dalla cessione del classe ’91 potrebbe incassare un bel tesoretto da reinvestire poi sul mercato. Il giocatore potrebbe rientrare anche come contropartita in alcuni affari, tra cui proprio con il Valencia.

Calciomercato Inter, jolly Vecino per Rodrigo

Nelle fila del club spagnolo c’è Rodrigo, profilo che la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe cerchiare in rosso per il post Lautaro Martinez se dovesse fallire l’assalto agli altri obiettivi sotto la lente d’ingrandimento di Marotta e Ausilio. Il nazionale spagnolo, per caratteristiche, può fare al caso di Conte e integrarsi con Lukaku nel duo d’attacco nerazzurro. Rodrigo piace anche all’Arsenal, con il Valencia che per una cifra intorno ai 50 milioni di euro potrebbe lasciarlo partire. Una richiesta leggermente inferiore rispetto ai 60 milioni chiesti al Barcellona nell’ultima finestra di gennaio, determinata inevitabilmente dall’effetto coronavirus sulle finanze delle società calcistiche.

L’Inter potrebbe così mettere sul piatto Vecino, valutato circa 20 milioni di euro, oltre ad un conguaglio di 30 milioni per cercare di convincere i ‘Pipistrelli’ a privarsi dell’attaccante. La società di Suning è in buoni rapporti con il Valencia, come dimostrano in passato gli affari Cancelo e Kondogbia. Per raccogliere l’eredità di Lautaro, occhio anche alla pista Rodrigo.

