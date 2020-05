Calciomercato Juventus, Paratici ha un piano per Chiesa | I dettagli

La Juventus non molla la presa su Federico Chiesa ed è pronta a rilanciare in estate: tre giocatori offerti dai bianconeri alla Fiorentina.

Dall’estate del 1990, quella del mondiale italiano, l’asse Firenze-Torino non è mai più stato lo stesso: Roberto Baggio era passato dalla Fiorentina alla Juventus. Uno smacco troppo grande per i tifosi viola, che negli ultimi anni hanno rivissuto una situazione simile quando i bianconeri hanno acquistato Federico Bernardeschi. L’obiettivo estivo di Paratici, poi, sembra essere l’altro Federico: il nuovo idolo di Firenze e l’uomo in cui ripongono le speranze i tifosi gigliati. La Juventus vuole Chiesa e sembra essere disposta a tutto pur di riuscire a portarlo a Torino, agli ordini di Maurizio Sarri. Il piano del ds bianconero sembra essere ben delineato: inserire nell’operazione tre giocatori che fanno gola alla Fiorentina.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Real e Barcellona in pressing | Dybala ha deciso!

Calciomercato Juventus, piano per Chiesa | Romero, Rugani e Mandragora verso Firenze

La Juventus sembra sempre più intenzionata a dare l’assalto a Federico Chiesa in estate: secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset’, i bianconeri sarebbero disposti ad inserire Romero, Rugani e Mandragora nell’operazione. Sia i due difensori centrali che il centrocampista, infatti, sono profili molto graditi a Firenze e potrebbero permettere di rinforzare in maniera significativa la compagine di Iachini. L’unico nodo per la Juventus è rappresentato da Mandragora, attualmente in forze all’Udinese: il centrocampista, infatti, andrebbe prima riscattato dai friulani e poi inserito nell’operazione Chiesa.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, svolta Higuain | Futuro inedito per il ‘Pipita’

Il riscatto di Mandragora si aggira intorno ai 25 milioni di euro e, questa, è la valutazione che la Juventus farebbe del regista azzurro. Se la Fiorentina dovesse acconsentire all’inserimento di questi tre giocatori, allora il trasferimento di Federico Chiesa a Torino sarebbe in discesa. L’attaccante classe ’97 completerebbe il reparto offensivo bianconero, dando a Sarri una freccia in più per il 4-3-3. La grande concorrente per Chiesa, in ogni caso, rimane l’Inter di Conte e Marotta.

Il pressing della Juventus per Federico Chiesa sembra intensificarsi nuovamente: Paratici è pronto ad inserire Romero, Rugani e Mandragora per strappare il figlio di Enrico da Firenze.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Spalletti alla Fiorentina | Sblocca l’affare Chiesa

Coronavirus, casi positivi in Premier League | Il comunicato ufficiale

Calciomercato, colpo dal Barcellona | L’agente apre a Juventus ed Inter