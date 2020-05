Calciomercato Juventus, svolta Higuain | Futuro inedito per il ‘Pipita’

Il calciomercato della Juventus vedrà diversi cambiamenti in attacco: ipotesi a sorpresa per il futuro di Gonzalo Higuain

In attesa di ritornare in campo per chiudere la stagione 2019/20, la Juventus deve fare i conti con il ‘caso’ Gonzalo Higuain. La punta argentina sembrerebbe ormai al passo d’addio, con diverse ipotesi sul piatto. In tal senso, nelle ultime ore, si sarebbe presentata una chance inedita per il futuro del bomber argentino: ecco di cosa si tratterebbe.

Calciomercato Juventus, svolta Higuain: futuro a sorpresa

La Juventus del futuro ripartirà con ogni probabilità senza Gonzalo Higuain. Un divorzio quasi inevitabile quello tra la ‘Vecchia Signora’ ed il ‘Pipita’, con il club campione d’Italia in carica che si sta già guardando intorno per il sostituto. In tal senso, secondo quanto riportato dalla trasmissione ‘Top Calcio 24‘, il futuro del bomber argentino potrebbe rivelare una scelta fino ad ora imprevista. Higuain infatti, oltre al ritorno in Argentina, starebbe valutando il trasferimento in MLS.

Una nuova pista a stelle e strisce con l’ex centravanti di Napoli e Milan che gradirebbe la destinazione, a quasi 33 anni. La MLS vorrebbe infatti fare del ‘Pipita’ il suo uomo di punta per rilanciare il massimo campionato statunitense. Dopo nomi di spicco protagonisti in passato, Rooney e Ibrahimovic su tutti, adesso parrebbe il turno del nativo di Brest che ritroverebbe suo fratello Federico, accasatosi al D.C United.

Situazione in divenire ma la decisione sul futuro di Higuain parrebbe ormai scontata: l’addio, in estate, sembra l’unica opzione disponibile con la MLS pronta ad accoglierlo.

S.C.