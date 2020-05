Calciomercato, colpo dal Barcellona | L’agente apre a Juventus ed Inter

Un calciatore del Barcellona potrebbe lasciare la sociatà blaugrana, a dichiararlo è il suo agente: Juventus ed Inter alla finestra

Potrebbe svilupparsi l’ennesimo derby d’Italia in chiave mercato tra Juventus ed Inter. Infatti sia Fabio Paratici che Beppe Marotta, avrebbero puntato un giovane talento del Barcellona che sembrerebbe indirizzato verso l’addio. Il nome finito sul taccuino delle due società sarebbe Xavier Mbuyamba, difensore centrale classe 2001. L’agente del calciatore, Carlos Barros, ai microfoni di ‘Voetbal International’, ha dichiarato: “Quasi tutti i principali club in Europa hanno chiesto di Xavier. Anche il Real Madrid è seriamente interessato, ma sarebbe ovviamente un trasferimento delicato. Juventus e Inter sono interessate, così come i migliori club di Germania e Inghilterra. Il Chelsea ha le carte migliori. Ne abbiamo discusso ampiamente l’anno scorso. II club ha delineato un piano molto ambizioso per Xavier. Lampard ha già dimostrato di non aver paura di schierare giovani giocatori. Essere nella formazione di partenza al Chelsea all’età di vent’anni sarebbe ovviamente fantastico. In Olanda solo l’Ajax è in grando di competere economicamente con i migliori club d’Europa, altrimenti potrebbe andare in prestito all’Utrecht visto che c’è una partnership in corso proprio con i blaugrana.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Spalletti alla Fiorentina | Sblocca l’affare Chiesa