Calciomercato, la Juventus non molla la presa | Le cifre

La Juventus è a caccia di un nuovo centrocampista da regalare a Maurizio Sarri. Occhi su Jorginho ma torna di moda anche un regista della Serie A.

Centrocampo in fermento in casa Juventus con la dirigenza che sta lavorando sodo in vista della prossima stagione soprattutto sulla mediana. La zona nevralgica del campo dovrebbe infatti essere la più rivoluzionata con il nome di Miralem Pjanic sempre più indirizzato verso l’addio e con diversi profili sull’elenco di Paratici. La dirigenza piemontese punta infatti a regalare a Sarri un nuovo regista da piazzare al centro del suo gioco. Il preferito è sempre Jorginho, pupillo del tecnico sia al Napoli che al Chelsea, ma strapparlo ai ‘Blues’ non appare per nulla semplice. Sul taccuino anche Tonali del Brescia per cui ci sarebbe però da battere una foltissima concorrenza oltre a dover soddisfare le alte richieste di Cellino. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, torna di moda Locatelli: la valutazione

Secondo quanto sottolineato da ‘Sportmediaset’ la lista di Paratici prevede però anche altre alternative, tra cui spicca Manuel Locatelli. Il classe ’98 del Sassuolo, che piace molto anche all’Inter, è cresciuto tantissimo sotto ogni punto di vista nel corso di questa stagione e potrebbe rivelarsi un’operazione interessante visti anche i costi contenuti rispetto agli altri profili.

Già accostato alla Juventus nei mesi scorsi, Locatelli potrebbe compiere davvero il definitivo grande salto dopo essersi fatto le ossa al Sassuolo in seguito alla sua prima avventura al Milan. La dirigenza bianconera valuta la situazione del ragazzo per cui potrebbero bastare tra i 20 e i 25 milioni per strapparlo al club neroverde.

