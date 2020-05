Calciomercato, nuovo bomber Juventus | Ronaldo fa il nome

Il calciomercato della Juventus vedrà un grande colpo in attacco: il giornalista e grande amico di Ronaldo, Edu Aguirre, si sbilancia sul top player

Non è un mistero che la Juventus, in attesa di conoscere la data per il ritorno in campo, stia guardando già al futuro. Un progetto a lungo termine quello pensato dalla dirigenza bianconera, pronta ad operazioni oculate nella prossima sessione di calciomercato. In tal senso, arrivano dichiarazioni importanti dalla Spagna con il giornalista e grande amico di CR7, Edu Aguirre, che esce allo scoperto riguardo al futuro di un grande attaccante.

Calciomercato Juventus, caccia al bomber: rivelazione dalla Spagna!

Intervenuto ai microfoni di ‘El Chiringuito Tv‘, il noto giornalista e amico di Cristiano Ronaldo Edu Aguirre ha detto la sua su uno degli attaccanti più ambiti dai top club: Erling Haaland. Dalla Spagna, in particolare ‘DonDiario’, si sottolinea come le parole di Aguirre rispecchino perfettamente quello che è il pensiero di CR7 sul bomber del Borussia: il portoghese stima tanto l’attaccante 19enne. “Da quando Cristiano ha lasciato Madrid, il Real ha segnato 30-40 gol in meno. Haaland ha giocato in Austria, in Germania ma il Bernabeu è il Bernabeu“. Il giornalista ha poi aggiunto, elogiando la punta norvegese: “I suoi numeri sono quello che sono, il Real ha bisogno di gol. Quando Ronaldo è andato via, hanno pensato a Lewandowski e Kane…”.

Una stima forte quella condivisa da CR7, che suona come un invito alla dirigenza juventina a farsi avanti per quello che al momento è considerato uno dei centravanti più forti al mondo. Con la partenza di Higuain, la caccia ad una punta di primissimo piano resta la priorità in casa bianconera. CR7 è tra l’altro uno dei grandi idoli dell’attaccante di origini norvegesi: la Juventus attende la riapertura del calciomercato, magari spinta proprio da Ronaldo.

Il Borussia Dortmund, secondo le ultime indiscrezioni, valuta Haaland 120 milioni di euro. Per finanziarne l’acquisto, quindi, la Juve sarebbe costretta a cedere Dybala.

S.C