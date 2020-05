Calciomercato Milan, trovato l’erede di Donnarumma!

Il Milan si fionda sul mercato per cercare di crescere e dare una svolta alla prossima stagione. C’è l’erede di Donnarumma!

Non è stata una grande stagione fin qui per il Milan, il club rossonero è partito male e ha subito abbandonato la lotta verso la Champions League a causa dei troppi passi falsi nei primi mesi di campionato. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha portato a un miglioramento del rendimento nel 2020, ma ciò non è bastato per recuperare l’Atalanta che ora dista 12 punti con una gara in più da giocare.

La società ha iniziato da subito a lavorare per il futuro in modo da provare a migliorare il rendimento nella prossima annata attraverso un mercato mirato e importante, ma non sono da escludere cessioni eccellenti per ricostruire la rosa.

Calciomercato Milan, Donnarumma più lontano: si pensa a Rajkovic!

Un calciatore che potrebbe partire è Gianluigi Donnarumma, che dopo cinque stagioni potrebbe lasciare la squadra per cui ha sempre tifato per portare un guadagno importante nelle casse rossonere.

La trattativa per il rinnovo sembrerebbe in salita, la dirigenza starebbe già studiando un piano per non far sentire la sua mancanza e avrebbe già individuato il suo sostituto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nel mirino del Milan ci sarebbe Predrag Rajkovic, estremo difensore di proprietà del Reims.

Il nazionale serbo è un classe 1995 e si è distinto in questa stagione della Ligue 1 risultando come uno dei migliori portieri dei club francesi.

