Coronavirus, casi positivi in Premier League | Il comunicato ufficiale

In Premier League ci si prepara per tornare agli allenamenti di gruppo: trovati sei nuovi positivi al Coronavirus dopo gli ultimi test

Oggi è il giorno in cui in Premier League si riparte con gli allenamenti di gruppo. Dopo che le società inglesi hanno votato al’unanimità di essere a favore del ritorno in campo, oggi sono stati effettuati nuovi test prima della ripresa degli allenamenti. Attraverso il sito ufficiale della Premier League, è stato reso noto che su 748 tamponi effettuati tra giocatori e membri dello staff delle squadre inglesi, sei di questi sono risultati positivi al Coronavirus. Adesso, fa sapere l’organo del calcio inglese, i positivi saranno sottoposti ad una settimana di quarantena. Non sono stati resi noti i nomi dei contagiati e di quale società facciano parte. Nel comunicato, viene specificato che i dettagli dei contagiati non saranno resi noti.

