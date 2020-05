Serie A, conferma dal CTS | Ripartono gli allenamenti di gruppo

Buone notizie in chiave ripresa della Serie A: il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il via libera per gli allenamenti di gruppo.

Un altro passo avanti verso la ripresa della Serie A: come riportato da ‘La Repubblica’, il Comitato Tecnico Scientifico ha approvato il nuovo protocollo presentato dalla Figc e dalla Lega. Questo significa che le squadre di Serie A potranno riprendere ad allenarsi in gruppo in vista della ripartenza del campionato italiano. Con il nuovo protocollo non dovrebbe esserci più l’obbligo di quarantena di due settimane per tutta la squadra in caso di positività di un atleta.

Serie A, il CTS ha deciso | Sì agli allenamenti di gruppo!

Il benestare del Comitato Tecnico Scientifico al nuovo protocollo della Figc fa ben sperare per la ripresa della Serie A. I giocatori dovranno, comunque, essere sottoposti a tampone in maniera regolare, ma potranno allenarsi in gruppo. Nei prossimi giorni, quindi, i club di Serie A riapriranno i propri centri di allenamento a pieni giri e torneranno a lavorare in funzione della ripartenza del campionato. Juventus, Lazio ed Inter, molto probabilmente, potranno continuare la lotta scudetto sui campi da gioco.

Un altro step per la ripresa della Serie A è stato compiuto: il Comitato Tecnico Scientifico ha approvato il nuovo protocollo della Figc

