Serie A, ripresa campionato | La data nel mirino

Da pochi minuti sono arrivate nuove dichiarazioni del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora per quanto riguarda la ripresa della Serie A

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è tornato a parlare del movimento calcistico e sportivo italiano durante una lunga intervista all’Italpress. Sulla possibile ripresa della Serie A ha rivelato: “Speriamo sia possibile subito. Non abbiamo ancora certezze, come ha ben ricordato il presidente Conte. Se le curve dei contagi continueranno a scendere, allora sarà possibile confermare quella data per la ripresa della Serie A. Ci dobbiamo arrivare piano piano”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Icardi non cambia nazione | Ecco il suo nuovo club

Serie A, Spadafora sulla ripresa del campionato

Successivamente lo stesso Ministro Spadafora ha svelato ciò che potrebbe succedere se si dovesse ripartire a giugno: “Capisco che in caso di positività tra i giocatori un ulteriore stop potrebbe incidere in maniera determinante sul prosieguo delle partite, per questo stiamo prendendo in considerazione tutte le soluzioni possibili e validate dai medici. L’obiettivo è quello di riuscire a terminare il campionato e non solo a farlo partire”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter snobbata | Preferisce la Juve!

Per ora la data per la ripresa della Serie A è fissato per il 13 giugno, ma fino al 14 non è possibile fare manifestazioni sportivi su tutto il territorio nazionale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, futuro Werner | La decisione