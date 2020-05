Calciomercato, UFFICIALE il rinnovo | Contratto fino al 2022

Attraverso il sito ufficiale della Federazione, arriva la notizia del rinnovo del contratto dell’allenatore: prolungamento fino al 2022

A causa dell’emergenza Coronavirus, le manifestazioni calcistiche più importanti hanno subito un rinvio, tra cui Euro 2020, spostato al prossimo anno. Nel frattempo, un allenatore ha accettato il rinnovo del proprio contratto fino al 2022, assicurandosi di disputare i prossimi Europei. L’annuncio è avvenuto attraverso un divertente video in cui il top player scopre del rinnovo e chiama un compagno di squadra.

Calciomercato, Roberto Martinez rinnova con il Belgio: l’annuncio arriva da Hazard

Il Belgio è senza dubbio una delle realtà calcistiche più cresciute negli ultimi anni. Il terzo posto all’ultimo mondiale di Russia 2018 ed il primo posto nel girone di qualificazione ai prossimi Europei, arrivato con dieci vittorie su dieci, ne sono la grande dimostrazione. Così, dopo gli ottimi risultati ottenuti, la Federazione belga ha deciso di rinnovare il contratto all’allenatore, Roberto Martinez, fino al 2022. A annunciarlo è stata proprio la Royal Belgian Football Association attraverso un simpatico video che vede come protagonista Eden Hazard.

Nel video, si vede il calciatore del Real Madrid che gioca con FIFA20 e scopre la ‘carta’ dell’allenatore che ha rinnovato. Per chiudere, il calciatore numero dieci del Belgio, chiama il suo connazionale Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, per comunicargli la notizia del prolungamento del loro ct della nazionale. Inoltre, il video si chiude con un ‘ciao’ in italiano dell’ex Chelsea al compagno.

