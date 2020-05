Calciomercato Inter, rinforzi in attacco | Bomber dalla Francia

In estate potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione nell’attacco nerazzurro: dalla Francia spunta un’occasione per l’Inter.

L’estate potrebbe riservare dei grandi cambiamenti nella rosa dell’Inter: la cessione di Lautaro Martinez apre a molte possibilità in entrata. Il reparto offensivo potrebbe subire una rivoluzione nel prossimo calciomercato, partendo da un unico punto fisso: Romelu Lukaku. L’attaccante belga si è conquistato lo satus di leader e anche nei prossimi anni sarà la colonna portante dell’armata nerazzurra. Marotta, intanto, sta cercando i migliori prospetti da affiancare a Lukaku: dalla Ligue 1 potrebbe essere spuntata un’ottima occasione per l’Inter.

Calciomercato Inter, occasione Ben Yedder | I dettagli

Nel prossimo mercato saranno ancora più importanti le occasioni che possono presentarsi e l’Inter ne è ben consapevole. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Monaco starebbe navigando in acque pericolose a livello finanziario e potrebbe dover cedere dei pezzi pregiati. Il rischio per il club monegasco è quello di trovarsi con 60 giocatori nella prossima stagione, col rientro di tutti i prestiti in estate. Per questo potrebbe essere messo sul mercato anche il bomber Ben Yedder.

L’attaccante franco-tunisino arriva da una stagione strepitosa in Ligue 1, con 19 reti e potrebbe sposarsi bene con Lukaku nell’attacco dell’Inter. Ben Yedder è un attaccante molto duttile: capace di agire alle spalle di una boa fisica come il belga, ma anche di coprire l’area di rigore e finalizzare il gioco della squadra. Per l’Inter, quindi, potrebbe essere una grande occasione di mercato: grazie alla situazione difficile in cui versa il Monaco, Marotta potrebbe riuscire a prendere l’attaccante francese a condizioni favorevoli. L’attacco nerazzurro è un cantiere aperto.

